Титов надеется, что русский торговый дом на Кубе скоро полноценно заработает

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей отметил, что "препятствий к этому становится все меньше"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель делового совета "Россия - Куба" Торгово-промышленной палаты РФ Борис Титов выразил надежду на то, что русский торговый дом на Кубе в скором времени перейдет на режим полноценной работы.

"Надеюсь, торговый дом "Русмаркет" совсем скоро перейдет в режим полноценной работы, и кубинцы смогут познакомиться с нашими товарами не только на выставке [FIHAV-2023]. Препятствий к этому становится все меньше", - сообщил он ТАСС.

Титов отметил, что в Гаване сейчас проходит "39-я международная многоотраслевая выставка FIHAV - одно из самых массовых выставочных мероприятий в Латинской Америке". "В этом году российское участие особенно заметно. Деловой совет Россия - Куба, который я возглавляю, выступает соорганизатором, а два десятка российских производителей непосредственно участвуют в экспозиции", - подчеркнул он.

39-я Международная многоотраслевая выставка-ярмарка FIHAV-2023 проводится с 6 по 11 ноября в 25 павильонах выставочного комплекса "Экспокуба" на площади 600 тыс. кв. м на южной окраине кубинской столицы. В мероприятии принимают участие представители компаний из более чем 60 стран, среди которых Бразилия, Венесуэла, Испания, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия и Франция.

FIHAV - самый крупный торгово-промышленный форум на Кубе и в Карибском регионе, а также один из самых представительных в Латинской Америке. Выставка проводится с 1983 года при содействии Министерства внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы, а также торговой палаты страны.