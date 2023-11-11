Эксперт считает, что России для технологической независимости нужна реформа науки

В стране также необходима технологическая модернизация массовых отраслей, развитие новых технологий и бизнесов, заявил руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов

ЧЕЛЯБИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. России требуется провести технологическую модернизацию, модернизировать науку, развить новые бизнесы и технологии. Это позволит обрести технологический суверенитет, такое мнение высказал руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов на Русском экономическом форуме.

"[Нужны] четыре модернизации. Это модернизация науки, это реализация прорывных проектов, это технологическая модернизация массовых отраслей и развитие новых технологий и новых бизнесов. В том числе за счет молодежи. Очень важна именно взаимосвязь этих модернизаций, сделать так, чтобы решение одних задач вело за собой другие", - сказал Белоусов.

По словам Белоусова, в России долгие годы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) уходило 1,5% ВВП, столько же в сфере НИОКР импортировали. Эта модель заложила зависимость страны от внешних рынков.

В рамках Русского экономического форума проходит пленарная дискуссия "Технологический суверенитет - фундамент для страны и личной карьеры", где модератором выступает старший редактор Уральского регионального информационного центра ТАСС Артем Коваленко.

Русский экономический форум проходит в Челябинске с 9 по 11 ноября. Центральными темами стали вопросы экономики и опережающего развития России, ее технологического суверенитета. Участниками сессий стали известные политические и общественные деятели региона и страны. Мероприятие организовано правительством Челябинской области, комиссией Государственного совета РФ по направлению "Экономика и финансы", Общественной палатой России и Всемирным русским народным собором.