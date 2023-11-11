Правительство одобрило наделение Минфина новыми полномочиями в табачной отрасли

Проект постановления предусматривает наделение ведомства полномочиями по выработке политики и нормативно-правовому регулированию в сфере лицензирования, оказания государственных услуг и осуществления контроля в области производства и оборота табачных изделий

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило наделение Минфина России новыми полномочиями в табачной отрасли, сообщается на сайте кабмина.

"Решение правительства: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", - отмечается в сообщении.

В тексте поясняется, что соответствующий проект постановления предусматривает наделение Минфина России новыми полномочиями по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере лицензирования, оказания государственных услуг и осуществления государственного контроля (надзора) в области производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.

В середине апреля проектом постановления предлагалось передать Минфину РФ полномочия Минсельхоза РФ по регулированию рынка табака. Соответствующим проектом постановления также предусмотрена реорганизация Росалкогольрегулирования в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками. В том числе предлагается наделить ведомство полномочиями по лицензированию производства и оборота табака и табачных изделий, правом изъятия или конфискации табачных изделий у недобросовестных участников рынка, а также осуществлять меры по контролю за соблюдением обязательных требований к деятельности по производству и обороту табачной продукции.

Проект постановления правительства также предполагает, что ведомство будет вести реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот табачной продукции.

12 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о комплексном регулировании рынка табака. Документом предусматривается лицензирование деятельности в сфере производства и оборота табачной, никотинсодержащей продукции и сырья; установка требований к оборудованию для их производства, в том числе обязанность по его госрегистрации и консервации в случае неиспользования; регулирование учета продукции и сырья, которое будет основано в том числе на системе маркировки "Честный знак"; ввод специализированного государственного контроля в данной сфере; пресечение незаконного производства и оборота продукции и сырья, в частности, предусмотрены основания для их изъятия и последующего уничтожения.