11 ноября, 10:56

Правительство одобрило наделение Минфина новыми полномочиями в табачной отрасли

Валентин Спринчак/ ТАСС
© Валентин Спринчак/ ТАСС

Проект постановления предусматривает наделение ведомства полномочиями по выработке политики и нормативно-правовому регулированию в сфере лицензирования, оказания государственных услуг и осуществления контроля в области производства и оборота табачных изделий

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило наделение Минфина России новыми полномочиями в табачной отрасли, сообщается на сайте кабмина.

Читайте также
Минфин оценил потери доходов бюджета РФ из-за теневого рынка табака в 100 млрд рублейМинпромторг: табачное регулирование поможет снизить долю нелегального оборота до 2-5%Минпромторг предложил вывести некоторые позиции из-под действия экспортных пошлин

"Решение правительства: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", - отмечается в сообщении.

В тексте поясняется, что соответствующий проект постановления предусматривает наделение Минфина России новыми полномочиями по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере лицензирования, оказания государственных услуг и осуществления государственного контроля (надзора) в области производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.

В середине апреля проектом постановления предлагалось передать Минфину РФ полномочия Минсельхоза РФ по регулированию рынка табака. Соответствующим проектом постановления также предусмотрена реорганизация Росалкогольрегулирования в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками. В том числе предлагается наделить ведомство полномочиями по лицензированию производства и оборота табака и табачных изделий, правом изъятия или конфискации табачных изделий у недобросовестных участников рынка, а также осуществлять меры по контролю за соблюдением обязательных требований к деятельности по производству и обороту табачной продукции.

Проект постановления правительства также предполагает, что ведомство будет вести реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот табачной продукции.

12 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о комплексном регулировании рынка табака. Документом предусматривается лицензирование деятельности в сфере производства и оборота табачной, никотинсодержащей продукции и сырья; установка требований к оборудованию для их производства, в том числе обязанность по его госрегистрации и консервации в случае неиспользования; регулирование учета продукции и сырья, которое будет основано в том числе на системе маркировки "Честный знак"; ввод специализированного государственного контроля в данной сфере; пресечение незаконного производства и оборота продукции и сырья, в частности, предусмотрены основания для их изъятия и последующего уничтожения. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация