11 ноября, 10:44

Бюджетный комитет Думы одобрил поправки "Единой России" к проекту бюджета

Ожидается, что Госдума рассмотрит проект федерального бюджета во втором чтении 15 ноября

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2024-2026 годы, внесенные представителями фракции "Единая Россия". Планируется, что Госдума рассмотрит проект федерального бюджета во втором чтении 15 ноября.

Как подчеркнул глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, поправки "Единой России" были поддержаны представителями фракций ЛДПР и "Новые люди". Всего комитет намерен рассмотреть 916 поправок ко второму чтению проекта бюджета.

Поправками предусматривается выделение ежегодно дополнительных 2 млрд рублей на лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями для расширения охватываемых категорий пациентов, направление в 2024 году 3,3 млрд рублей на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, выделение ежегодно 1 млрд рублей на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления, направление ежегодно до 500 млн рублей субсидий на обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне РФ.

Также предусматривается выделение в 2024 году 68,8 млн рублей на субсидии издательствам, редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов по зрению, выделение ежегодно 3 млрд рублей на расширение программы "Профессионалитет", развитие образовательно-производственных центров (кластеров). Согласно одобренным поправкам, в 2024 году 3 млрд рублей пойдет на прохождение школьниками 8-11 классов и студентами СПО двухлетнего курса обучения языкам программирования, 1,5 млрд рублей будет направлено на поддержку проектов по созданию или развитию центров инженерных разработок на базе вузов и научных организаций в 2024 году.

Кроме того, поправками запланировано выделение ежегодно 174 млн рублей на гранты вузам в области кинематографии для финансирования производства студенческого кино, 2 млрд рублей ежегодно - на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование отдельных категорий граждан, ежегодно 2 млрд рублей - на повышение эффективности службы занятости.

Поддержка сельского хозяйства и промышленности

В 2024-2026 годы дополнительно предусматривается 26,4 млрд рублей на обеспечение комплексного развития сельских территорий, 11,5 млрд рублей - на вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения (мелиорационные мероприятия). В 2024 году 3 млрд рублей дополнительно пойдет на поддержку экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

В 2024-2026 годы 5 млрд рублей дополнительно будет выделено на целевое финансирование деятельности ФГБУ "НИИ Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина", 5 млрд рублей ежегодно - на стимулирование спроса на покупку отечественных автомобилей гражданами, 7 млрд рублей ежегодно - на стимулирование спроса на покупку транспортных средств бизнесом, 3 млрд рублей ежегодно - на поддержку проектов по разработке конструкторской документации на комплектующие изделия для промышленности, 2 млрд рублей - на поддержку производителей техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива, 1 млрд рублей ежегодно - на стимулирование спроса на покупку специализированной техники, в том числе сельскохозяйственной и строительной техники. 

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