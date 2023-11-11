Москва заключила семь договоров аренды для реализации масштабных инвестпроектов в САО

Заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов отметил, что в округе построят многофункциональную ледовую арену, учебные корпуса, школы и детские сады для 2,3 тыс. учащихся и воспитанников

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Школы, детские сады и другие объекты построят в Северном административном округе столицы при реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Для этого с начала 2023 года инвесторам и застройщикам предоставили земельные участки общей площадью 13 га, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"С января этого года город заключил семь договоров аренды земельных участков для реализации масштабных инвестиционных проектов на севере Москвы. Там построят многофункциональную ледовую арену, учебные корпуса, школы и детские сады в общей сложности для 2,3 тыс. учащихся и воспитанников, а также предприятие по выпуску изделий из древесины", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба экономкомплекса правительства столицы.

Участки для строительства в рамках МаИП в Москве предоставляют в аренду без проведения торгов. Предпочтение отдается инновационным центрам, современным производствам, высоким технологиям, социальной и спортивной инфраструктуре.

"Землю в Северном административном округе предоставили инвесторам на пять лет, в течение которых они должны завершить строительство объектов и ввести их в эксплуатацию. Общая площадь недвижимости составит более 230 тыс. кв. м. Например, для возведения учреждений образования предоставлено около 3,8 га, для размещения нового производства - 0,7 га", - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В частности, два учебных корпуса на 700 мест и дошкольное отделение для 150 воспитанников появятся в Ховрине. "В Молжаниновском районе инвестор построит предприятие по выпуску изделий из дерева: фанеры, панелей, плит и другой продукции. На производстве будет организовано более 80 рабочих мест", - добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после завершения строительства девяти промышленных комплексов и технопарков будет организовано около 4,5 тыс. рабочих мест. На новых предприятиях будут выпускать оборудование, изделия из дерева, косметику и пищевую продукцию.