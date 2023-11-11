11 ноября, 11:54

Губернатор Чукотки заявил, что санкции не повлияли на сроки освоения Баимской рудной зоны

Владислав Кузнецов отметил, что "и страна, и инвесторы привыкли и научились жить в условиях санкций"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Международные санкции не повлияли на сроки освоения Баимской рудной зоны на Чукотке - строительство всех объектов идет в графике. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов в ходе Дня Чукотки на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

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"И страна, и наши инвесторы привыкли и научились жить в условиях санкций, поэтому сроки реализации Баимского проекта из-за этого мы вправо не сдвигаем, все идет в плановом режиме. Там уже произведена расчистка территории, построен городок, продолжается строительство ЛЭП. В следующем году начнутся проектные работы по строительству порта. Все идет в плановом режиме, санкции - не помеха", - сказал Кузнецов.

Баимская медно-порфировая площадь (Билибинский район Чукотского автономного округа) принадлежит казахстанской KAZ Minerals. Объем инвестиций в проект освоения Баимской рудной зоны оценивается в 900 млрд рублей. Ожидается, что Баимская начнет производство до конца 2027 года, годовая мощность переработки руды составит 70 млн тонн. Предполагаемый капитальный бюджет - около $8 млрд. Ресурсы месторождения Песчанка, расположенного в пределах Баимской, оцениваются по JORC (Joint Ore Reserves Committee) в 9,9 млн тонн меди и 16,6 млн унций золота.

Ожидается, что объем налоговых поступлений при запуске ГОКа в бюджеты всех уровней составит 1 трлн рублей. Валовый региональный продукт Чукотского автономного округа увеличится на 100%, что сделает регион бездотационным. Проект включен в Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года и Стратегию социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

  

Теги:
РоссияСанкции в отношении РоссииЧукотский автономный округКузнецов, Владислав ГариевичМеждународная выставка-форум "Россия"
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