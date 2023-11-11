В Приморье намерены запустить металлургический завод до 2030 года

Проект предполагает строительство предприятия для производства 1,5 млн тонн широкоформатного толстолистового проката в год и 250 тыс. тонн в год труб большого диаметра

МОСКВА, 11 ноября./ТАСС/. Приморский металлургический завод в районе города Большой Камень должен заработать до 2030 года. Об этом заявил журналистам губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Сейчас наша задача - обеспечить его инфраструктурой: это дороги, инженерия, которая сейчас работает. Работы ведутся на площадке. Надеюсь, что до 2030 года он будет запущен", - сказал он в рамках открытия дней Приморского края на выставке "Россия".

Приморский металлургический завод планирует создать производство на территории опережающего развития "Большой Камень". Проект предполагает строительство металлургического завода для производства 1,5 млн тонн широкоформатного толстолистового проката в год и 250 тыс. тонн в год труб большого диаметра. Основным потребителем листового проката станет единственная в России крупнотоннажная судоверфь "Звезда". Как сообщалось при подписании соглашения о производстве в 2021 году, инвестиции в проект должны составить 158 млрд рублей.

ССК "Звезда" - крупнейший в России судостроительный комплекс, реализуется с 2016 года. За это время на воду спущено 12 судов (газовозы, танкер-челнок, танкер MR, многофункциональные суда снабжения), четыре судна (нефтеналивные танкеры) уже переданы заказчикам и работают в море. Всего в портфеле заказов "Звезды" около 60 судов. Ведутся работы по строительству 23 судов, в том числе строится самый мощный в мире ледокол "Лидер", который обеспечит круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. В портфеле заказов "Роснефти" на мощностях судоверфи 26 судов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.