"Атомредметзолото" введет ГОК на месторождении золота "Совиное" на Чукотке в 2028 году

Объем капитальных вложений инвестора в проект составит около 20 млрд рублей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство Чукотки в ходе Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ заключило соглашение с компанией "Атомредметзолото" (АРМЗ, горнорудный дивизион Госкорпорации "Росатом") по освоению месторождения золота "Совиное". Документ предусматривает введение в 2028 году в эксплуатацию горно-обогатительного комбината (ГОКа) на месторождении.

"На полях выставки "Россия" подписали соглашение [с "Атомредметзолото"] о реализации инвестпроекта по добыче золота на Чукотке. Правительство Чукотки окажет содействие инвестору, в частности, в обеспечении электроэнергией. <…> В 2028 году состоится ввод в эксплуатацию ГОКа", - сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владислав Кузнецов.

Он добавил, что инвестор обеспечит реализацию проекта в четыре этапа. В 2023 году будут проведены геологоразведочные работы, до 2026 года - опытно-промышленные работы, с 2026 до 2028 года планируется проектирование и создание ГОКа, а в 2028-м - его ввод в эксплуатацию. Объем капитальных вложений инвестора в проект составит около 20 млрд рублей.

В беседе с журналистами на выставке-форуме "Россия" Кузнецов отметил, что ввод нового предприятия, помимо увеличения налоговой базы региона, позволит создать новые рабочие места.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.