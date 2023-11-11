11 ноября, 12:19
Международная выставка-форум "Россия"

"Атомредметзолото" введет ГОК на месторождении золота "Совиное" на Чукотке в 2028 году

Объем капитальных вложений инвестора в проект составит около 20 млрд рублей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство Чукотки в ходе Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ заключило соглашение с компанией "Атомредметзолото" (АРМЗ, горнорудный дивизион Госкорпорации "Росатом") по освоению месторождения золота "Совиное". Документ предусматривает введение в 2028 году в эксплуатацию горно-обогатительного комбината (ГОКа) на месторождении.

Читайте также
История всероссийских выставок

"На полях выставки "Россия" подписали соглашение [с "Атомредметзолото"] о реализации инвестпроекта по добыче золота на Чукотке. Правительство Чукотки окажет содействие инвестору, в частности, в обеспечении электроэнергией. <…> В 2028 году состоится ввод в эксплуатацию ГОКа", - сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владислав Кузнецов.

Он добавил, что инвестор обеспечит реализацию проекта в четыре этапа. В 2023 году будут проведены геологоразведочные работы, до 2026 года - опытно-промышленные работы, с 2026 до 2028 года планируется проектирование и создание ГОКа, а в 2028-м - его ввод в эксплуатацию. Объем капитальных вложений инвестора в проект составит около 20 млрд рублей.

В беседе с журналистами на выставке-форуме "Россия" Кузнецов отметил, что ввод нового предприятия, помимо увеличения налоговой базы региона, позволит создать новые рабочие места.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
РоссияЧукотский автономный округКузнецов, Владислав ГариевичМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация