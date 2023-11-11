11 ноября, 12:57

Расходы в бюджете на 2024-2026 годы предложили перераспределить более чем на 3 трлн рублей

Здание Правительства РФ. Антон Новодережкин/ ТАСС
Здание Правительства РФ
© Антон Новодережкин/ ТАСС

В частности, 1,466 трлн рублей планируется направить на 2024 год

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает перераспределить расходы внутри бюджета РФ на 2024-2026 годы более чем на 3 трлн рублей, следует из материалов комитета Госдумы по бюджету и налогам к проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы, который рассматривается во втором чтении.

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"Поправки правительства предполагают перераспределение внутри бюджета расходов более чем на 3 триллиона рублей: 1,466 трлн рублей на 2024 год, на 819,8 млрд рублей на 2025 год и 829,5 млрд рублей на 2026 год", - отмечается в материалах.

Ранее Минфин РФ сообщил, что правительство 7 ноября внесло в Госдуму поправки к проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы ко второму чтению. Всего правительством подготовлено 769 поправок, общий объем перераспределения бюджетных средств на 2024-2026 годы составляет 6,7 трлн рублей, уточнили в Минфине. При этом в министерстве со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова добавили, что поправки ко второму чтению могут предусматривать только перераспределение бюджетных средств в пределах общего объема расходов. Поэтому основные характеристики бюджета, принятые в первом чтении, остались неизменными.

Комментируя поправки в бюджет журналистам, глава Минфина Антон Силуанов 9 ноября сообщил, что поправки ко второму чтению проекта бюджета РФ на 2024-2026 годы носят технический характер. По его словам, перераспределение 6,7 трлн рублей не означает, что будет переделано "полбюджета".

Госдума 26 октября на пленарном заседании приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Согласно документу, доходы федерального бюджета прогнозируются в размере 35,065 трлн рублей в 2024 году, 33,552 трлн рублей в 2025 году и 34,051 трлн рублей в 2026 году. Расходы ожидаются на уровне 36,66 трлн рублей, 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей соответственно. Дефицит федерального бюджета составит 1,595 трлн рублей в 2024 году, 0,83 трлн рублей в 2025 году и 1,536 трлн рублей в 2026 году. 

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