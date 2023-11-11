На Украине цены на электроэнергию выросли за год почти на 70%

Также на 8,7% выросла цена за вывоз мусора

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Тарифы на коммунальные услуги на Украине значительно выросли в течение года, больше всего подорожала электроэнергия - почти на 70%. Об этом сообщило украинское издание "Вести" со ссылкой на данные Госстата.

Уточняется, что с октября прошлого года по октябрь 2023 года цена на электроэнергию увеличилась на 69,7%.

Также на 8,7% выросла цена за вывоз мусора. Тарифы на содержание и ремонт жилья подорожали на 3,9%, услуги по управлению многоквартирными домами - на 2,7%, а услуги водоснабжения - на 0,8%. Отмечается, что в среднем услуги ЖКХ в стране за год подорожали более чем на 13%.

1 ноября были опубликованы данные опроса Киевского международного института социологии, согласно которому украинцев, за исключением боевых действий, серьезно беспокоят коррупция в стране, низкий уровень зарплат и пенсий, а также высокие тарифы на коммунальные услуги.