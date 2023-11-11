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обновлено 11 ноября, 14:20
Палестино-израильский конфликт

Президент Ирана призвал исламские страны разорвать экономические отношения с Израилем

Также Эбрахим Раиси заявил о необходимости ввести санкции в отношении еврейского государства

ДУБАЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси призвал исламские страны разорвать экономические отношения с Израилем, а также ввести санкции в отношении еврейского государства, в том числе эмбарго на импорт нефти.

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"Необходимо прекратить любые политические и экономические отношения с сионистским режимом со стороны исламских стран. В этом отношении торговое эмбарго в отношении сионистского режима, в том числе эмбарго на поставки нефти [в Израиль], должно стать приоритетом", - сказал он, выступая на внеочередном совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде. 

Теги:
ИранПалестино-израильский конфликтИзраильРаиси, Эбрахим
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