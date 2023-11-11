Президент Ирана призвал исламские страны разорвать экономические отношения с Израилем

Также Эбрахим Раиси заявил о необходимости ввести санкции в отношении еврейского государства

ДУБАЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси призвал исламские страны разорвать экономические отношения с Израилем, а также ввести санкции в отношении еврейского государства, в том числе эмбарго на импорт нефти.

"Необходимо прекратить любые политические и экономические отношения с сионистским режимом со стороны исламских стран. В этом отношении торговое эмбарго в отношении сионистского режима, в том числе эмбарго на поставки нефти [в Израиль], должно стать приоритетом", - сказал он, выступая на внеочередном совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде.