11 ноября, 13:07,
обновлено 11 ноября, 13:35

Захарова прокомментировала обвинения главы Carlsberg о "краже" бизнеса в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова . Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Заявления Якоба Ааруп-Андерсена выглядят как попытка прикрыть решениями властей России намерение компании покинуть рынок России, считает официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Антироссийские обвинения генерального директора Carlsberg Якоба Ааруп-Андерсена о "краже" Россией бизнеса несостоятельны и не соответствуют статусу главы международного концерна. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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"Заявления руководителя концерна выглядят как попытка прикрыть решениями российских властей намерение Carlsberg покинуть российский рынок, попутно обанкротив российские компании и выведя всю заработанную в России прибыль. Антироссийские обвинения Ааруп-Андерсена несостоятельны и не соответствуют статусу главы международного концерна", - указала дипломат.

Захарова отметила, что информация, представленная в интерпретации владельца компании Якоба Ааруп-Андерсена, "не имеет ничего общего с действительностью". "Для ясного понимания положения дел в отношении российских активов компании Carlsberg рекомендуем внимательно изучить указы президента Российской Федерации [Владимира Путина] от 25 апреля 2023 года №302 и от 16 июля 2023 г. №520, а также соответствующее заявление Министерства финансов Российской Федерации. Компания "Балтика" не находится в собственности государства. Доли в уставном капитале переданы во временное управление Росимуществу, назначено временное руководство", - подчеркнула она.

"Исходим из того, что в компании "Карлсберг" работают достаточно профессиональные юристы, способные предоставить Якобу Ааруп-Андерсену необходимые пояснения по этой теме", - заключила официальный представитель МИД РФ.

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group 3 октября уведомила российскую "Балтику" о расторжении лицензионных соглашений, которые позволяют компании РФ производить и продавать всю продукцию Carlsberg, включая международные и региональные бренды. Как пояснили тогда в компании, расторжение лицензионных соглашений - ответ на указ президента РФ.

Об указе

16 июля на официальном портале правовых актов опубликовали указ президента РФ Владимира Путина о передаче доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и в пивоваренной компании "Балтика" во временное управление Росимущества. В список включены 98,56% в капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская структура Carlsberg), 1,35%, принадлежащие ООО "Хоппи юнион" (им также владеет Carlsberg Sverige), а также 0,09%, принадлежащие Carlsberg Deutschland GmbH (немецкая "дочка" Carlsberg). 

Теги:
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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