11 ноября, 13:32

Кабмин предложил направить субсидии на проезд по М-11 на полубеспилотных грузовиках

Замглавы Минфина Ирина Окладникова не уточнила объем предлагаемых субсидий

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает направить субсидии на проезд по трассе М-11 на полубеспилотных грузовых колесных транспортных средствах, сообщила замминистра финансов Ирина Окладникова на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, на котором рассматривается проект федерального бюджета на 2024-2026 годы во втором чтении.

"164 [поправка] - это субсидии на проезд по платным дорогам, конкретно по М-11 - у нас сейчас только такой эксперимент действует - на полубеспилотных грузовых колесных транспортных средствах", - сказала Окладникова, не уточнив объем предлагаемых субсидий.

Об эксперименте

В середине июня было запущено движение беспилотных грузовых автомобилей "Камаз" для перевозки коммерческих грузов на трассе М-11 "Нева". Беспилотные автомобили созданы на базе магистрального тягача "Камаз-54901". Модель оснащена системами связи, навигации, технического зрения, обработки входящей информации. Грузовики работают с использованием хабов. Таким образом происходит перецепка с обычного тягача на тягач, способный двигаться в беспилотном режиме. На данный момент в каждом грузовике "Камаз" в любом случае присутствует водитель.

В начале июля было запущено движение еще трех новых беспилотных грузовиков "Камаз" на трассе М-11.

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщал, что в 2024 году на этой трассе планируется дополнительно запустить 12 беспилотных грузовиков.

В начале августа первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщал ТАСС, что запуск грузовых беспилотников, помимо трассы М-11, возможен, в том числе и по другим, но это требует дополнительного финансирования. 

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