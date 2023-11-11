В Японии восстановили системы оплаты кредитными картами после сбоя

В корпорации JCB принесли извинения за доставленные неудобства

ТОКИО, 11 ноября. /ТАСС/. Массовый сбой систем оплаты при помощи кредитных карт, который произошел в субботу по всей Японии, был устранен. Об этом объявила корпорация JCB - оператор крупнейшей в стране платежной системы, через которую проводятся операции по безналичному расчету.

На данный момент не сообщается, что было причиной массового сбоя, из-за которого по всей стране невозможно было произвести оплату при помощи кредитных и дебетовых карт.

В JCB принесли извинения за доставленные неудобства.