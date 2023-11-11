В ГД попросят кабмин проанализировать целесообразность взносов в международные организации

Речь идет о взносах, предусмотренных проектом бюджета на 2024-2026 годы

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Госдума может включить в постановление о принятии федерального бюджета в третьем чтении пункт, в котором попросит правительство проанализировать целесообразность уплаты взносов в международные организации, предусмотренные проектом бюджета на 2024-2026 годы. Об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе рассмотрения комитетом поправок ко второму чтению проекта бюджета.

"По международным организациям у нас возникал вопрос о том, надо ли платить взносы и так далее. Давайте проработаем вопрос и с МИДом, и с руководством Госдумы - вопрос о том, чтобы в постановлении Думы при принятии бюджета в третьем чтении попросить правительство, чтобы проанализировали те взносы в международные организации, которые у нас идут, которые предусматриваются в бюджете. Мы сейчас посмотрели, это не один взнос, там достаточно много организаций, чтобы в данном случае прошла инвентаризация этих взносов, чтобы мы могли понять, насколько целесообразно продолжение платы в эти организации с учетом той реакции, которая идет, и так далее", - сказал Макаров.

При этом комитет поддержал поправку правительства, которая предусматривает соответствующие взносы. "Тогда поправку предлагается поддержать, но просто она внесена уже правительством, чтобы нам сейчас из-за 40 с лишним миллионов не разбалансировать бюджет, но такое предложение, чтобы по всем взносам пройти", - отметил глава комитета.

Замглавы Минфина Ирина Окладникова поддержала это предложение. "Мы поддерживаем, безусловно, такой пункт, готовы будем проработать и отдельно по каждому взносу информацию предоставить", - сказала она. "У вас это быстрее получиться - просьба проработать это с МИДом и внести предложения по формулировке данного пункта", - заключил Макаров.