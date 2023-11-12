В Саратовской области намолотили более 90 тыс. тонн сои

Как сообщил министр сельского хозяйства региона Роман Ковальский, это втрое больше средних значений за пять лет

САРАТОВ, 12 ноября. /ТАСС/. Более 90 тыс. тонн сои намолотили в 2023 году в Саратовской области, что в три раза больше среднемноголетних значений за последние пять лет. Об этом ТАСС сообщил зампред правительства - министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

"За последние пять лет в регионе выросла урожайность сои и, соответственно, увеличился валовой сбор. Намолочено 92,5 тыс. тонн, что в три раза больше среднемноголетних значений за последние пять лет. Увеличению урожайности, в частности, поспособствовал ввод новых орошаемых земель", - сказал министр.

По его словам, в этом году посевная площадь под сою в регионе составила 47,1 тыс. га. В целом по области введено более 10 тыс. га орошаемых земель.

Кроме того, как отметил Ковальский, Саратовская область является лидером в Приволжском федеральном округе по валовому сбору зерна и подсолнечника. Урожайность зерна в этом году - на 20% выше среднемноголетних значений за последние пять лет, намолочено 5,6 млн тонн. Валовой сбор подсолнечника превысил 1,7 млн тонн.