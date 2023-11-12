Байден считает, что объемы нефти на мировых рынках позволяют сокращать ее закупки у Ирана

Президент США подчеркнул, что продолжит наблюдать за ситуацией

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Администрация США считает, что объемы предложения нефти на мировых рынках по-прежнему позволяют значительно сокращать ее закупки у Ирана другими странами. Об этом говорится в меморандуме, подписанном президентом США Джо Байденом и распространенном в субботу пресс-службой Белого дома.

Из документа следует, что американский лидер по результатам "тщательного изучения" предоставленной ему информации о положении дел в мировой экономике пришел к выводу, что на рынках "имеется достаточное предложение нефти и нефтепродуктов из других стран, помимо Ирана". Это, как отмечается в документе, позволяет "существенно сокращать объемы" закупок топлива у Тегерана "иностранными финансовыми институтами".

Байден заявил, что "продолжит пристально следить за этой ситуацией". Меморандум направлен госсекретарю США Энтони Блинкену, министру финансов Джанет Йеллен и министру энергетики Дженнифер Грэнхолм.

Санкционный режим Вашингтона требует с 2012 года регулярного рассмотрения президентом вопроса о том, следует ли Соединенным Штатам и дальше добиваться полного отказа других стран от покупки иранской нефти или же можно сделать исключение ввиду положения на мировом энергетическом рынке. Предыдущее американское правительство во главе с Дональдом Трампом проводило политику, направленную на то, чтобы попытаться свести к нулю экспорт Ираном нефти и получение Тегераном за счет этого доходов в твердой валюте.