12 ноября, 11:00,
обновлено 12 ноября, 11:02

В ОАЭ стратовала сборка автомобилей Aurus

Седан Aurus Senat. Донат Сорокин/ ТАСС
Седан Aurus Senat
© Донат Сорокин/ ТАСС

Как сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, первой моделью стал седан Aurus Senat

АБУ-ДАБИ, 12 ноября. /ТАСС/. Сборка автомобилей Aurus стартовала на производственной площадке в Абу-Даби. Об этом рассказал журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Первой моделью стал седан Aurus Senat, в дальнейшем будет налажен выпуск внедорожника Komendant.

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"Сегодня запустилось производство. Планируется выпускать Senat и Komendant. Начнем с Senat", - сказал он.

Кроме того, сохраняются планы по открытию салона по продаже и кастомизации автомобилей Aurus для покупателей в ОАЭ, подчеркнул Мантуров.

По словам вице-премьера, постепенно будет расширяться присутствие бренда на Ближнем Востоке. "<...> Мы рассматриваем расширение, как я уже сказал. Сейчас закрепимся основательно здесь (в ОАЭ - прим. ТАСС), а потом будем двигаться", - ответил он на вопрос о возможном открытии салона Aurus в Саудовской Аравии.

Ранее Мантуров заявлял, что страны региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка) будут основным экспортным направлением поставок автомобилей класса люкс Aurus на ближайшую перспективу. В декабре 2022 года вице-премьер - глава Минпромторга в интервью ТАСС сообщал, что сборка автомобилей Aurus в Объединенных Арабских Эмиратах может начаться в 2024 году, одновременно с открытием там дилерского центра.

Aurus - это линейка представительских автомобилей, которая создается с 2013 года по заказу Минпромторга РФ. Проект предполагает развитие линейки автомобилей как для замены парка служебных машин госслужащих, так и для коммерческих продаж. С мая 2021 года автомобили производятся серийно на заводе Aurus в Елабуге (Татарстан). На данный момент выпускаются седан Aurus Senat и внедорожник Komendant. 

Теги:
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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