12 ноября, 11:22

Continental сократит около 5,5 тыс. рабочих мест по всему миру

Компания намеревается за счет этих мер добиться экономии около €400 млн в год

БЕРЛИН, 12 ноября. /ТАСС/. Германский производитель шин и автокомпонентов Continental планирует сократить по всему миру около 5,5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил немецкий экономический журнал Manager Magazin.

По его данным, руководство проинформирует своих сотрудников о мерах уже 13 ноября. В минувшую пятницу, 10 ноября, планы довели до сведения топ-менеджмента. Как ожидается, сокращения затронут, прежде всего, управленческие структуры, но не будут касаться непосредственно сферы производства и развития.

Правление Continental намеревается за счет этих мер добиться экономии около €400 млн в год. В Германии примерно на 30 предприятиях компании сократят в общей сложности более 1 тыс. мест.

Всего в области производства автокомплектующих на заводах Continental трудятся около 100 тыс. человек. В компании, комментируя информацию о программе сокращений, отметили, что концерн изучает меры для укрепления конкурентоспособности в сфере изготовления автокомпонентов, что включает в себя "возможные изменения в управленческих структурах" для более быстрого принятия решений. 

Теги:
Германия
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