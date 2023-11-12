12 ноября, 12:12

Глава Минэкономики Франции спрогнозировал снижение инфляции вдвое в 2024 году

Брюно Ле Мэр считает, что этот показатель будет на уровне немного выше 2%

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Франции успешно справились с инфляционным кризисом, и в 2024 году уровень инфляции будет немного выше 2%, то есть вдвое меньше, чем сейчас. Об этом заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета республики Брюно Ле Мэр.

"Мы одерживаем победу в этой битве с инфляцией, инфляционный кризис остался позади. Я это подтверждаю. В 2024 году инфляция у нас будет немногим выше 2%, мы вернемся к норме", - сказал он в эфире радио France Inter.

Министр подчеркнул, что правительству потребовалось "всего два года" на урегулирование кризиса, напомнив, что в 1970-х годах Франция боролась с сильным ростом цен 10 лет. Он напомнил, что в начале 2022 года инфляция достигла 6%, тогда как в октябре она составила 4,5% по гармонизированному индексу потребительских цен. При этом Ле Мэр предупредил о возможных факторах риска (ценах на энергоносители и конфликте на Ближнем Востоке), которые могут нарушить его прогноз по изменению инфляции. "Нужно продолжать работу, мы на правильном пути и, надеюсь, в течение 2024 года придем к норме", - заключил он. 

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Франция
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