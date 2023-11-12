Bloomberg: операция против ХАМАС в Газе обходится Израилю ежедневно в $260 млн

По информации агентства, дефицит бюджета в октябре увеличился более чем в семь раз по сравнению с годом ранее

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Военные действия Израиля против ХАМАС ежедневно обходятся еврейскому государству в $260 млн. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, конфликт стал для Израиля дороже, чем предполагалось изначально, и создает огромную нагрузку на государственный бюджет. Как отмечает агентство, дефицит бюджета в октябре увеличился более чем в семь раз по сравнению с годом ранее.

Ранее израильская экономическая газета Calcalist информировала, что военная операция Израиля против ХАМАС в секторе Газа, если военные действия завершатся до конца 2024 года, обойдется по самым оптимистичным оценкам в 200 млрд шекелей (около $51 млрд). По данным газеты, такие расходы составят порядка 10% от ВВП Израиля за год при условии, что военные действия продлятся еще от 8 до 12 месяцев и ограничатся сектором Газа, без полноценного подключения ливанского движения "Хезболлах", Ирана или Йемена, а 350 тыс. призванных на службу резервистов Армии обороны Израиля вскоре смогут вернуться на свои рабочие места.