12 ноября, 17:23

В Дагестане производство пищевых продуктов выросло более чем на 10%

На 5,9% увеличился выпуск напитков

МАХАЧКАЛА, 12 ноября. /ТАСС/. Производство пищевых продуктов в Дагестане выросло более чем на 10%. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"За первые девять месяцев 2023 года производство пищевых продуктов в Дагестане выросло на 10,6%, на 5,9% увеличился выпуск напитков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пищевая и перерабатывающая промышленность - одна из ведущих отраслей экономики республики по созданию валового продукта и величине налоговых отчислений.

"Ее доля в общем объеме обрабатывающих производств составляет 25%. Всего на территории региона действует более 120 частных предприятий пищевой промышленности", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияДагестан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация