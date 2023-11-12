В Дагестане производство пищевых продуктов выросло более чем на 10%

На 5,9% увеличился выпуск напитков

МАХАЧКАЛА, 12 ноября. /ТАСС/. Производство пищевых продуктов в Дагестане выросло более чем на 10%. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"За первые девять месяцев 2023 года производство пищевых продуктов в Дагестане выросло на 10,6%, на 5,9% увеличился выпуск напитков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пищевая и перерабатывающая промышленность - одна из ведущих отраслей экономики республики по созданию валового продукта и величине налоговых отчислений.

"Ее доля в общем объеме обрабатывающих производств составляет 25%. Всего на территории региона действует более 120 частных предприятий пищевой промышленности", - добавили в пресс-службе.