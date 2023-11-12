12 ноября, 19:00

МИД Белоруссии: Турция готова помочь снятию санкций с белорусских калийных удобрений

Глава ведомства Сергей Алейник отметил, что на сегодняшний день 80% потребностей турецкого государства в удобрениях покрывается республикой

МИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Турция подтверждает готовность содействовать в снятии ограничений на поставки на мировой рынок белорусских калийных удобрений. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.

"Турция полностью подтвердила готовность оказывать нам содействие в продвижении и снятии ограничений на калийные удобрения, на удобрения, которые сегодня составляют основу для продовольственной и сельскохозяйственной безопасности, особенно в странах глобального Юга", - сказал он в эфире телеканал ОНТ, комментируя итоги состоявшегося 6-8 ноября визита в Турцию.

Дипломат подчеркнул, что Минск считает, что "в условиях, когда, по данным ООН, три четверти миллиарда населения планеты голодает, вводить санкции в отношении удобрений со стороны США и ЕС является преступным".

"Мы подтвердили нашу готовность дальше продвигать эту тему на международных площадках и дальше развивать наше сотрудничество в двустороннем формате. Потому что на сегодняшний день 80% потребностей Турции в удобрениях покрывается Беларусью", - отметил глава белорусского дипломатического ведомства. 

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