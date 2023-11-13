12 ноября, 21:22

"Лаборатория Касперского" завершила тестирование смартфона с KasperskyOS

В компании пояснили, что это помогло собрать необходимую информацию для дальнейшей разработки

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" завершила тестирование смартфона на KasperskyOS в лаборатории "Мегафона". Испытания проводились на выделенной сети, аналогичной системе коммерческого оператора, сообщили ТАСС в компании.

Мобильная операционная система тестировалась на смартфоне азиатского производителя. Устройство проверили на соответствие стандартам сотовой связи 3GPP и корректность работы в сетях 2G, 3G, 4G, применяемых в РФ, при выполнении базовых функций - передачи данных, осуществлении звонков, отправки СМС, переключении между технологиями мобильной связи.

"KasperskyOS for Mobile проверялась согласно программе тестирования лаборатории, состоящей из более чем 250 тест-кейсов. По каждому кейсу записывались логи обмена сигнальной информацией между устройством и сетью. При необходимости осуществлялось сравнение работы устройства на базе KasperskyOS с тем же самым устройством на базе референсной ОС", - говорится в сообщении "Лаборатории Касперского". В компании подчеркнули, что проект позволил собрать необходимую информацию для дальнейшей разработки, что поможет ускорить появление устройств с KasperskyOS на рынке.

Кроме этого, в лаборатории "Мегафона" развернуты фрагменты сетей всех использующихся сегодня технологий, включая VoLTE, VoWIFI, 5G. Тестовая зона позволяет исследовать работу оборудования в сетях 5G на любых частотах, в том числе в наиболее подходящем для пятого поколения диапазоне - 3,4 3,8 ГГц. Такие ресурсы позволяют реализовать любой сценарий работы абонентского устройства в сети оператора, отмечают в компании.

В "Лаборатории Касперского" также сообщили, что в Китае и на Ближнем Востоке вендор проводит внутренние испытания для проверки работоспособности операционной системы с локальными операторами связи. Следующим шагом станет выбор независимых лабораторий на этих территориях для дальнейшего исследования. Проверка работы устройств в регионе производится в публичных сетях операторов связи.

"Мы видим перспективы использования KasperskyOS на различных корпоративных устройствах - не только смартфонах, но и планшетах, шлюзах интернета вещей, но и в подключенных автомобилях, то есть везде, где применяется беспроводная связь. Данное тестирование - важная веха в развитии ОС, так как она демонстрирует рынку наши возможности и тот этап зрелости системы, когда мы можем начинать взаимодействие с технологическими партнерами - производителями устройств, операторами связи, разработчиками софта, с которыми уже на данном этапе можно вести переговоры, к примеру, о разработке мессенджера или другого корпоративного приложения под нашу мобильную ОС", - рассказал руководитель отдела по развитию бизнеса KasperskyOS Дмитрий Лукиян. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация