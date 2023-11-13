"Лаборатория Касперского" завершила тестирование смартфона с KasperskyOS

В компании пояснили, что это помогло собрать необходимую информацию для дальнейшей разработки

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" завершила тестирование смартфона на KasperskyOS в лаборатории "Мегафона". Испытания проводились на выделенной сети, аналогичной системе коммерческого оператора, сообщили ТАСС в компании.

Мобильная операционная система тестировалась на смартфоне азиатского производителя. Устройство проверили на соответствие стандартам сотовой связи 3GPP и корректность работы в сетях 2G, 3G, 4G, применяемых в РФ, при выполнении базовых функций - передачи данных, осуществлении звонков, отправки СМС, переключении между технологиями мобильной связи.

"KasperskyOS for Mobile проверялась согласно программе тестирования лаборатории, состоящей из более чем 250 тест-кейсов. По каждому кейсу записывались логи обмена сигнальной информацией между устройством и сетью. При необходимости осуществлялось сравнение работы устройства на базе KasperskyOS с тем же самым устройством на базе референсной ОС", - говорится в сообщении "Лаборатории Касперского". В компании подчеркнули, что проект позволил собрать необходимую информацию для дальнейшей разработки, что поможет ускорить появление устройств с KasperskyOS на рынке.

Кроме этого, в лаборатории "Мегафона" развернуты фрагменты сетей всех использующихся сегодня технологий, включая VoLTE, VoWIFI, 5G. Тестовая зона позволяет исследовать работу оборудования в сетях 5G на любых частотах, в том числе в наиболее подходящем для пятого поколения диапазоне - 3,4 3,8 ГГц. Такие ресурсы позволяют реализовать любой сценарий работы абонентского устройства в сети оператора, отмечают в компании.

В "Лаборатории Касперского" также сообщили, что в Китае и на Ближнем Востоке вендор проводит внутренние испытания для проверки работоспособности операционной системы с локальными операторами связи. Следующим шагом станет выбор независимых лабораторий на этих территориях для дальнейшего исследования. Проверка работы устройств в регионе производится в публичных сетях операторов связи.

"Мы видим перспективы использования KasperskyOS на различных корпоративных устройствах - не только смартфонах, но и планшетах, шлюзах интернета вещей, но и в подключенных автомобилях, то есть везде, где применяется беспроводная связь. Данное тестирование - важная веха в развитии ОС, так как она демонстрирует рынку наши возможности и тот этап зрелости системы, когда мы можем начинать взаимодействие с технологическими партнерами - производителями устройств, операторами связи, разработчиками софта, с которыми уже на данном этапе можно вести переговоры, к примеру, о разработке мессенджера или другого корпоративного приложения под нашу мобильную ОС", - рассказал руководитель отдела по развитию бизнеса KasperskyOS Дмитрий Лукиян.