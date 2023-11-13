Figaro: Франция добивается запрета на поставки китайских солнечных панелей в ЕС

По информации издания, три министра республики утверждают, что инициатива родилась на фоне массовых обращений европейских производителей, неспособных конкурировать с компаниями из КНР

ПАРИЖ, 13 ноября. /ТАСС/. Три французских министра подготовили обращение в Еврокомиссию (ЕК) с требованием срочно закрыть европейский рынок для китайских производителей солнечных батарей. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По ее информации, соответствующее письмо уже подготовили министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета республики Брюно Ле Мэр, министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше и министр-делегат, отвечающий за промышленность Франции, Ролан Лескюр. Они утверждают, что инициатива родилась на фоне массовых обращений европейских производителей солнечных панелей, которые не в состоянии конкурировать с китайскими поставщиками.

Французские министры предлагают задействовать 19 статью Генерального соглашения по тарифам и торговле, которая позволяет стране - участнице Всемирной торговой организации временно приостановить действие многосторонних уступок в отношении импорта того или иного товара, если отечественная промышленность страдает или находится под угрозой серьезного ущерба, вызванного увеличением импорта. "Это очень мощный инструмент, позволяющий устанавливать очень строгие импортные квоты по странам, - заявил изданию неназванный министерский советник. - ЕС должен использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты торговой защиты".

В статье отмечается, что угроза для ЕС возникла на фоне ограничений, уже введенных властями США и Индии в отношении китайских поставщиков солнечных батарей. В результате они переориентировали свой экспорт на Европу и после резкого роста спроса на фоне роста цен на энергоносители в 2022 году скопили в 2023 году большие запасы продукции, которую теперь продают с большими скидками. Утверждается, что китайские компании скопили на европейских складах около 200 млн солнечных панелей.

Кроме того, сложившаяся тенденция на рынке ставит под угрозу планы европейцев по развитию собственных производств, утверждает газета. В настоящий момент французское правительство обсуждает с руководством ЕК возможные меры, которые "пока еще рано озвучивать на нынешней стадии", фактически, Франция "хочет сформировать единый фронт" с другими государствами ЕС, особенно с Германией, чтобы "не повторять ошибки 2010-х годов", которые в то время "стали причиной коллапса европейского фотоэлектрического сектора", заключила Le Figaro.

Издание приводит выдержку из доклада Европейского совета по производству солнечной энергии, который объединяет производителей солнечных панелей, необходимы срочные действия, поскольку "без немедленных мер европейская фотоэлектрическая промышленность исчезнет навсегда". По данным организации, в 2022 году торговый дефицит на этом направлении торговли с Китаем для ЕС составлял €25 млрд. Генеральный директор французской компании DualSun, специализирующейся на производстве гибридных панелей, Жером Мутерд, заявил изданию, что проекты "гигафабрик", способных конкурировать по производительности с китайскими, обсуждались в Германии, Италии и Франции, "два находились в стадии разработки". "Однако нынешние цены делают их рождение невозможным. Китайцы задавили европейскую фотоэлектрическую промышленность в зародыше", - заключил он.