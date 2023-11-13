13 ноября, 00:17

Минимальный размер оплаты труда предложили формировать без учета допвыплат

Сергей Карпухин/ ТАСС
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Законопроект предусматривает, что все надбавки к окладу сотрудника, не зарабатывающего свыше МРОТ, должны начисляться именно от этой величины

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов направил на заключение правительства РФ подготовленный законопроект, согласно которому оклад сотрудника, не превышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ), не должен включать в себя надбавки и иные компенсационные выплаты. Документ есть в распоряжении ТАСС.

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Изменения предполагается внести в Трудовой кодекс (ТК) РФ. В частности, предложено прописать, что месячная заработная плата сотрудника, полностью отработавшего норму рабочего времени, и не превышающая МРОТ, должна формироваться без учета стимулирующих выплат. Законопроект разработан в соответствии с постановлением Конституционного суда РФ от 07.12.2017 №38-П, в котором говорится, что ТК РФ не предполагает включения в состав МРОТ районных коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Таким образом, суд постановил, что надбавки и стимулирующие выплаты к окладу к включению в состав зарплаты сотрудника, которая не превышает МРОТ, не предполагаются.

"Как и следует из названия, минимальный размер оплаты труда - это сумма, ниже которой не может быть выплата за работу в месяц в режиме полной занятости и при исполнении всех обязанностей. Однако ежемесячная зарплата может состоять из множества частей. Это могут быть тарифные ставки, оклад, доплаты и компенсации за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных", - рассказал в беседе с ТАСС Леонов.

Однако он уточнил, что законопроектом предложено установить именно то, что все надбавки к окладу сотрудника, не зарабатывающего свыше МРОТ, должны начисляться именно от этой величины, а не формировать минимальный обязательный размер. "То есть повышать зарплату, а не "подгонять" ее к минимуму", - подытожил депутат. 

Теги:
РоссияЛДПРЛеонов, Сергей Дмитриевич
© Информационное агентство ТАСС
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