В России 56% опрошенных одобрили идею об отмене НДФЛ для многодетных семей

Против выступили 22% респондентов, говорится в исследовании сервиса Superjob

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко освободить многодетные семьи от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) поддержали 56% россиян, при этом 22% высказались против инициативы. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Налоговые преференции для многодетных семей поддержали 56% россиян. Против отмены НДФЛ для работающих родителей в многодетных семьях выступили 22% опрошенных. По их мнению, многодетные семьи имеют достаточно поддержки", - говорится в итогах исследования.

Отмечается, что россияне с детьми чаще бездетных поддерживали инициативу (60 и 48% соответственно), мужчины одобряли идею чаще женщин (63 и 47%). Больше всего сторонников идеи среди респондентов в возрасте до 34 лет (64%).

Опрос провели в ноябре 2023 года, в нем приняли участие 1 600 респондентов из всех округов страны. Ранее Матвиенко высказалась за расширение налоговых преференций для многодетных семей, в том числе за их освобождение от уплаты НДФЛ.