Роскачество сообщило, что ГОСТ на школьную форму вступит в силу в 2025 году

По словам главы ведомства Максима Протасова, стандарт будет прежде всего включать в себя требования к показателям безопасности и потребительских свойств формы

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. ГОСТ на школьную форму будет утвержден в 2024 году, а вступит в силу - с середины 2025 года. Об этом в интервью "Российской газете" заявил глава Роскачества Максим Протасов.

"В следующем году стандарт будет утвержден. В силу он вступит с середины 2025 года", - сказал он газете.

Протасов подчеркнул, что в ГОСТе прописаны не ассортимент, вид, цвет или дизайн, а прежде всего требования к показателям безопасности и потребительских свойств формы. "Ребенок в школьной форме проводит большую часть жизни. Поэтому нам нужно, чтобы форма была гигроскопична, воздухопроницаема, износоустойчива, а ткани не были бы покрашены токсичной краской. А какого она будет цвета, фасона, размера - это решит школа и родительский комитет", - пояснил руководитель Роскачества.

Он отметил, что первое исследование, проводившееся несколько лет назад, показало, что большая часть товара под названием "школьная форма" была похожа на "космический скафандр" - одежда совсем не дышала и не пропускала влагу. "За детей было страшно. Именно такие вопросы качества формы оговариваются в ГОСТе", - уточнил Протасов.