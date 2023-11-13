Российские организации столкнулись с волной точечных кибератак в III квартале

За этот период количество подобных подтвержденных случаев превысило 10 тыс., сообщили в ИБ-компании "Солар"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Организации в России в период с июля по сентябрь пережили новую волну кибератак, которые были более продвинутыми и главное - точечными, следует из обзора ИБ-компании "Солар" за III квартал (документ есть у ТАСС). Число подтвержденных атак превысило 10 тыс., а доля высококритичных инцидентов выросла более чем на половину.

За анализируемый период хакеры стали применять более продвинутые вредоносные программы, которые нельзя выявить обычными средствами обнаружения. А летом, на которое приходится большая часть квартала, они не делали "передышку", наблюдавшуюся в 2022 году. Все это привело к тому, что по сравнению с II кварталом 2023 года атак было на 16% больше.

"Солар" для составления обзора проанализировал более 300 организаций (количество сотрудников - от 1 тыс.) из разных отраслей экономики. За период выявлено более 396 тыс. событий информбезопасности в этих компаниях - на 22% больше, чем в прошлом квартале. События ИБ включают и простые подозрения на инцидент.

Число атак, в частности подтвержденных, в ближайшее время снижаться не будет, полагают в ИБ-компании. А тот факт, что на инфраструктуру бизнеса идут с более продвинутым вредоносным ПО, говорит о срочной необходимости совершенствования защиты.

Глава направления аналитики киберугроз "Солар" Дарья Кошкина поясняет, что атаки усложняются с каждым этапом противостояния, это характеризует переход на новый этап. В начале года был малый спад, а сейчас число подтвержденных атак выросло, потому что злоумышленники нарастили силы.

"Поэтому рекомендуем бизнесу особенно внимательно отнестись к обеспечению защиты, расширить покрытие ИБ-мониторинга до сетевых узлов и рабочих мест хотя бы ключевых сотрудников, а также повышать киберграмотность персонала", - выразила мнение эксперт.