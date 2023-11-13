В аналитическом подразделении АТЭС отметили ущерб росту экономик от санкций против России

Директор аналитического подразделения Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества Карлос Курияма отметил, что любые меры, которые ограничивают торговлю, окажут влияние на экономическое развитие

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 13 ноября. /ТАСС/. Торговые ограничения, включая санкции США против РФ и Китая, оказывают негативное влияние на перспективы роста экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Такое мнение выразил в воскресенье, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, директор аналитического подразделения АТЭС Карлос Курияма.

Специалист представил на форуме АТЭС в Сан-Франциско доклад данного подразделения о перспективах экономического роста и торговли в Азиатско-Тихоокенском регионе. Как следует из документа, общий объем экономик АТЭС в 2024, 2025 и 2026 годах в среднем будет расти несколько медленнее, чем мировая экономика. Кроме того, согласно прогнозу, рост торговли может замедлиться из-за геополитической фрагментации.

На вопрос ТАСС о том, как повлияло на данные тенденции введение США и их союзниками санкций против России и Китая, Курияма ответил: "У нас нет цифр, мы не давали [этому] оценок. Но вполне ясно, что любые меры, которые ограничивают торговлю, окажут влияние на экономический рост. Я также скажу, что иногда бывают геополитические проблемы, конфликты, и эти проблемы оказывают влияние на экономику. Такова реальность. Это печально, но влияние есть".

Говоря о влиянии таких ситуаций на работу и консультации в АТЭС, Курияма подчеркнул: "Я бы сказал, что мы пытаемся в АТЭС отложить политику в сторону, сфокусироваться в большей степени на экономических вопросах, потому что по ним легче прийти к консенсусу. Я бы сказал, это было нелегко. Но хорошо, что все из 21 участника встречаются в одной комнате, разговаривают и пытаются найти что-то общее".

Как следует из доклада, геоэкономические вопросы относятся к числу ключевых факторов риска с точки зрения перспектив роста ВВП экономик АТЭС. Среди них также геополитическая фрагментация, протекционизм в торговле, инфляция и задолженность, изменение климата.

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.