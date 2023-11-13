13 ноября, 04:47,
обновлено 13 ноября, 05:47
Саммит АТЭС

Глава Минфина США встретилась с коллегами из Австралии, Индонезии, КНР и Мексики

Встречи состоялись на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 13 ноября. /ТАСС/. Глава Минфина США Джанет Йеллен на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско встретилась с главным государственным казначеем Австралии, а также с министрами финансов Индонезии, Китая и Мексики.

Как сообщил американский Минфин, Йеллен обсудила с министром финансов и государственного кредита Мексики Рохелио Рамиресом де ла О сотрудничество в области борьбы с финансовыми угрозами и возможности дальнейшей совместной работы в рамках АТЭС по вопросам устойчивого финансирования, современной экономики предложения и цифровых активов.

Йеллен отметила, что ее встрече с главным государственным казначеем Австралии Джимом Чалмерсом предшествовал визит в США премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе и его встреча с американским лидером Джо Байденом. "Мы продолжаем укреплять двусторонние отношения между нашими странами. Эта встреча следует за успешным государственными визитом премьер-министра Альбанезе в прошлом месяце, в ходе которого он и президент Байден способствовали началу новой эры американо-австралийского сотрудничества", - сказала Йеллен.

Она также заметила, что ее встреча с министром финансов Индонезии в Сан-Франциско совпала с визитом президента страны Джоко Видодо в Вашингтон. Она поздравила Индонезию со вступлением в Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и выразила надежду на сотрудничество в этой сфере.

Кроме того, Йеллен встретилась с главой Минфина КНР Лань Фоанем. Глава американского финансового ведомства заявила, что Вашингтон считает важным поддержание открытых каналов связи с Пекином, в том числе посредством экономических и финансовых рабочих групп. Стороны также обсудили переговоры Йеллен с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном, которые состоялись 9 ноября в Сан-Франциско.

Неделя мероприятий АТЭС

Основная часть мероприятий по линии АТЭС в Сан-Франциско касается торговли, инвестиций, цепочек поставок и инноваций. Планируются встречи представителей финансовых, торговых и внешнеполитических ведомств, министров ряда стран - участниц форума. Основной темой заседаний в этом году, как заявили власти США на правах председателя, является "построение жизнеспособного и отвечающего принципам устойчивого развития будущего для всех".

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.

В новость были внесены изменения (08:47 мск) - добавлена новая информация. 

Теги:
АвстралияМексикаСШАИндонезияСаммит АТЭСБайден, ДжоЙеллен, Джанет
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