13 ноября, 05:45

РБК: партии товаров до €200 и duty free планируют вывести из-под курсовых пошлин

Марина Лысцева/ ТАСС
© Марина Лысцева/ ТАСС

Власти также намерены продлить экспортные квоты для азотных и сложных удобрений до 31 мая 2024 года, отмечает издание

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ хочет освободить товарные партии дешевле €200 (около 20 тыс. рублей по курсу ЦБ на 11 ноября), изделия для личного пользования, а также поставки части товаров в магазины duty free из-под временных экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля, сообщает РБК.

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Также власти намерены продлить экспортные квоты для азотных и сложных удобрений до 31 мая 2024 года, отмечает издание со ссылкой на решение, одобренное подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию. Протокол подписан первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

Согласно решению подкомиссии, пошлина не будет взиматься с товарных партий стоимостью менее €200. Как пояснил источник издания, близкий к подкомиссии по таможенному регулированию, этот порог будет применяться к партии товара, следуемой от одного отправителя к одному получателю и по одному транспортному документу. Речь, в частности, идет о коммерческих грузах небольшой стоимости, запасных частях, образцах для представления дальнейших продаж и для сертификации российской продукции за рубежом, рекламных материалах, товарах, реализуемых в рамках электронной торговли, документах, корреспонденции, говорится в материалах к решению.

Из-под курсовых пошлин также планируется вывести товары для личного пользования и несколько товаров из ассортимента магазинов duty freе. В частности, мера будет распространена на алкоголь и текстиль, отмечает издание. В пресс-службе Минпромторга подтвердили РБК, что предложения по освобождению от пошлин обсуждаются.

Кроме того, подкомиссия поддержала продление временной нетарифной квоты на вывоз отдельных видов удобрений за пределы Евразийского экономического союза с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года. Квота для азотных удобрений составит 9,81 млн тонн, для сложных удобрений - 7,14 млн тонн. Таким образом, общая квота на экспорт удобрений будет равняться 16,95 млн тонн. Решение направлено на "пролонгацию механизма экспортного квотирования для контроля цен и объемов поставок минеральных удобрений на территории России".

РБК направил запросы в пресс-службы Минэкономразвития и Минсельхоза. 

Теги:
Россия
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