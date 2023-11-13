Объем производства в Москве за 9 месяцев вырос больше чем на 15% по сравнению с 2022 годом

В лидерах находятся производители одежды, электрического оборудования и лекарств

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Объем производства московских промышленных площадок за первые 9 месяцев 2023 года вырос более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В столице свыше 4 тыс. промышленных площадок. С января по сентябрь их объем производства вырос больше чем на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года", - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр отметил, что в лидерах производства находятся производители одежды, электрического оборудования и лекарств. А растущий спрос стимулирует предприятия расширять и модернизировать линии, наращивать объемы выпускаемой продукции.

Производителям сейчас доступно больше 20 системных мер поддержки. Помимо этого, в Telegram работает чат-бот "Поддержка промышленности Москвы", где можно узнать о налоговых льготах, субсидиях, свободных земельных участках под строительство производств и многом другом, добавил мэр.