13 ноября, 06:33

В Москве открылся прием заявок на второй поток "Академии инноваторов"

Для обучения второго потока планируется отобрать 100 лучших предложений

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Прием заявок на второй поток программы поддержки технологических проектов "Академия инноваторов" открылся в Москве. Регистрация на обучение доступна всем предпринимателям региона до 25 января 2024 года, об этом сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

"В Москве открылся прием заявок на второй поток обновленной программы поддержки технологических проектов "Академия инноваторов". Пройти обучение в ней могут предприниматели со всей страны. Для участия необязательно иметь прототип продукта, достаточно представить свою идею", - говорится в сообщении.

Регистрация доступна до 25 января следующего года в личном кабинете пользователя на платформе акселератора.

"Из-за высокого спроса мы открыли набор на второй поток еще до завершения первого. Теперь доработать свои идеи вместе с наставниками и сделать первые шаги в бизнесе смогут и совсем юные инноваторы - с 14 лет", - привели в тексте слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

В пресс-службе рассказали, что из более чем 1,5 тыс. желающих в первый поток прошли 100 наиболее перспективных проектов. Из них 24 уже доработали до полноценного прототипа, 8 вышли на первую выручку, больше четверти команд провели встречи с инвесторами и заказчиками. Обучение первого потока завершится в конце ноября, авторы представят свои решения потенциальным партнерам.

Обучение второго потока начнется в феврале 2024 года. Для него также планируется отобрать 100 лучших предложений. Резиденты инновационного сообщества могут как развивать собственную идею, так и выбрать запрос, сформированный рынком. Удачные предложения будут протестированы и в случае успеха выкуплены крупными компаниями. В материале также сообщается, что вне зависимости от участия в акселерации каждый зарегистрированный пользователь получает доступ к обучающим онлайн-курсам, открытым мероприятиям и карте заказов крупных компаний на платформе программы. 

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