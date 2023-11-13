13 ноября, 06:34

Аренду участков у Телецкого озера на Алтае признали недействительной

Земля сдавалась для размещения палаточного городка, дома охотника и рыболова

ТАСС, 13 ноября. Договоры аренды трех земельных участков возле Телецкого озера, включенного в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в Республике Алтай, признали недействительными после прокурорской проверки. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры региона.

"По иску Горно-Алтайского межрайонного природоохранного прокурора судом признаны недействительными договоры аренды земельных участков возле Телецкого озера общей площадью более 28 га", - говорится в сообщении.

Согласно материалам прокурорской проверки, администрацией МО "Артыбашское сельское поселение" в 2015 году незаконно, без соблюдения требований земельного законодательства по обеспечению публичных процедур, заключены три договора аренды земельных участков, расположенных возле Телецкого озера в селе Артыбаш Республики Алтай. Сообщается, что земля сдавалась для размещения палаточного городка, дома охотника и рыболова общей площадью 288 тыс. кв. м.

Решением суда записи о праве аренды будут исключены из Единого государственного реестра. После вступления судебного решения в законную силу природоохранная прокуратура проконтролирует его исполнение.

Ранее глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил организовать масштабную ревизию земельных отношений на фоне возбуждения уголовного дела в отношении чиновников министерства экономического развития региона. Телецкое озеро расположено на северо-востоке Алтайских гор (в Турочакском и Улаганском районах Республики Алтай). Входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в составе комплексного объекта "Золотые горы Алтая". Является одним из центров туризма и отдыха Алтая. 

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