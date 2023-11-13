"Норникель" опросит держателей евробондов о возможности приобретения замещающих облигаций

Опрос проводится среди держателей еврооблигаций на общую сумму $500 млн с погашением в 2025 году и ставкой купона 2,55% годовых и еврооблигаций на аналогичную сумму с погашением в 2026 году и ставкой купона 2,8% годовых

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. "Норильский никель" объявил о проведении 16 ноября опроса среди держателей еврооблигаций с погашением в 2025 и 2026 годах по вопросу возможности приобретения замещающих облигаций, говорится в сообщении компании.

"[Компания] сообщает о проведении с 16 ноября 2023 г. опроса среди лиц, являющихся по состоянию на конец операционного дня 10 ноября 2023 г. держателями еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, по вопросу об осуществлении уполномоченными держателями еврооблигаций выбора между (а) сохранением только текущего способа исполнения заемщиком обязательств перед держателями еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, путем осуществления им прямых денежных выплат без выпуска облигаций, оплата которых при их размещении осуществляется еврооблигациями или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций ("замещающие облигации"), и (б) предоставлением возможности держателям еврооблигаций приобрести замещающие облигации с дальнейшим получением выплат по ним при одновременном сохранении текущего способа исполнения обязательств, как он описан в подпункте (а), для тех держателей еврооблигаций, которые независимо от причин не приобретут замещающие облигации", - отмечается в сообщении.

Опрос проводится среди держателей еврооблигаций на общую сумму $500 млн с погашением в 2025 году и ставкой купона 2,55% годовых и еврооблигаций на аналогичную сумму с погашением в 2026 году и ставкой купона 2,8% годовых. Все они были выпущены MMC Finance Designated Activity Company.

О компании

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля.

Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.