ФСВТС России находится в постоянном контакте с ОАЭ по теме укрепления обороны этой страны

На вооружении армии Объединенных Арабских Эмиратов состоит порядка 1 тыс. БМП-3

ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ находится в постоянном контакте с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) по теме укрепления обороноспособности страны. Об этом ТАСС сообщили в ФСВТС на авиасалоне Dubai Airshow 2023.

"Наши специалисты на постоянной основе обсуждают возможности для укрепления обороноспособности Объединенных Арабских Эмиратов практически во всех сферах", - сообщили там.

На вооружении армии ОАЭ состоит порядка 1 тыс. боевых машин пехоты БМП-3. При этом переговоры об их модернизации в настоящее время не ведутся. "Боевые машины пехоты БМП-3 являются одними из самых надежных образцов бронетанковой техники, обладающие высоким уровнем боевой эффективности. Что касается конкретно вашего вопроса, то можем сказать, что в настоящее время переговоры по данному вопросу не ведутся", - ответили там на вопрос о модернизации БМП.