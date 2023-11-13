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обновлено 13 ноября, 07:10
Международная выставка Dubai Airshow

ФСВТС России находится в постоянном контакте с ОАЭ по теме укрепления обороны этой страны

На вооружении армии Объединенных Арабских Эмиратов состоит порядка 1 тыс. БМП-3

ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ находится в постоянном контакте с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) по теме укрепления обороноспособности страны. Об этом ТАСС сообщили в ФСВТС на авиасалоне Dubai Airshow 2023.

"Наши специалисты на постоянной основе обсуждают возможности для укрепления обороноспособности Объединенных Арабских Эмиратов практически во всех сферах", - сообщили там.

На вооружении армии ОАЭ состоит порядка 1 тыс. боевых машин пехоты БМП-3. При этом переговоры об их модернизации в настоящее время не ведутся. "Боевые машины пехоты БМП-3 являются одними из самых надежных образцов бронетанковой техники, обладающие высоким уровнем боевой эффективности. Что касается конкретно вашего вопроса, то можем сказать, что в настоящее время переговоры по данному вопросу не ведутся", - ответили там на вопрос о модернизации БМП. 

Теги:
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