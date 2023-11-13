13 ноября, 07:08

Росконгресс сможет вести конгрессно-выставочную деятельность по нормам ислама

Сертификат, подтверждающий это право, фонду выдал орган по сертификации продукции и услуг "Роскачество-халяль"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Росконгресс получил первый в России сертификат на осуществление конгрессно-выставочной деятельности и бизнес-туризма по нормам ислама. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскачества.

"Орган по сертификации продукции и услуг "Роскачество-халяль" выдал первый в России сертификат соответствия на проведение конгрессно-выставочной деятельности и бизнес-туризма по стандартам халяль. После прохождения тщательной сертификации и обучения специалистов сертификат аккредитованного органа халяль получил Фонд Росконгресс", - говорится в сообщении.

Сертификация подтверждает, что фонд обладает навыками проведения мероприятий в соответствии с нормами и стандартами ислама, может обеспечить соответствующую организацию помещений и обслуживание гостей. Тематика таких мероприятий не противоречит стандартам и нормам ислама, а персонал понимает принципы халяль и соблюдает определенный дресс-код, объяснили в Роскачестве.

Благодаря получению сертификата Росконгресс сможет организовывать форумы в странах с преимущественно мусульманским населением, где сертификация оператора конгрессно-выставочных мероприятий по стандартам халяль является обязательной.

"Уверен, что получение сертификата халяль позволит крупнейшему отечественному оператору конгрессно-выставочной деятельности расширить свою работу на перспективные рынки и укрепить сотрудничество с множеством дружественных стран, а также даст толчок к формированию стандартов для конгрессно-выставочной деятельности, бизнес-туризма и в целом отрасли гостеприимства", - отметил руководитель Роскачества Максим Протасов.

Сертификат внесен в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации. 

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Россия
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