Рынок акций РФ в начале торгов движется разнонаправленно

По данным на 10:13 мск, индекс Мосбиржи находился на уровне 3 242,64 пункта, индекс РТС снижался до 1 107,16 пункта

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует разнонаправленную динамику ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:13 мск, индекс Мосбиржи находился на уровне 3 242,64 пункта (рост на 0,02%), индекс РТС снижался на 0,03%, до 1 107,16 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 241,31 пункта (-0,02%), а долларовый индекс РТС снижался на 0,15%, до 1 105,73 пункта.

К 10:13 мск курс доллара на торгах Мосбиржи рос на 0,02% - до 92,31 рубля, евро находился на отметке 98,77 рубля (+0,22%). Курс юаня прибавлял 0,12% и составлял 12,626 рубля.