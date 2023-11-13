13 ноября, 07:02
Международная выставка Dubai Airshow

РФ и ОАЭ регулярно проводят консультации по всей номенклатуре российской военной продукции

Это связано с интересом арабского государства к российской военной продукции, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев

ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) регулярно проводят двусторонние консультации по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) на фоне интереса арабского государства к российской военной продукции. Об этом ТАСС сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на международной аэрокосмической выставке в Дубае.

"Объединенные Арабские Эмираты проявляют заинтересованность практически ко всей номенклатуре российской продукции военного назначения. На регулярной основе проводятся двусторонние консультации, о результатах которых на данном этапе говорить преждевременно", - сказал он.

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993-го. В этом году на авиасалоне будут представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию представят свыше 1 400 производителей, которые покажут более 180 летательных аппаратов. Выставка пройдет с 13 по 17 ноября. 

Теги:
ОАЭРоссияМеждународная выставка Dubai Airshow
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