Совет директоров "Новабев групп" рекомендовал дивиденды в 135 рублей на акцию

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 27 декабря 2023 года

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Совет директоров российской алкогольной компании "Новабев групп" рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев в размере 135 рублей на одну акцию, сообщила компания.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 27 декабря 2023 года.

В сентябре текущего года акционеры компании утвердили выплату дивидендов за первое полугодие 2023 года в размере 320 рублей на одну акцию. В апреле акционеры компании утвердили выплату финальных дивидендов по итогам 2022 года в размере 400 рублей на одну акцию.

О компании

Novabev Group (ПАО "Новабев групп") - российская алкогольная компания. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "Винлаб".

Ключевые собственные бренды - суперпремиальная водка Beluga, водки "Беленькая", "Архангельская", "Белая сова", Orthodox, тихое вино Golubitskoe Estate, игристое вино Tкte de Cheval, биттеры Beluga Hunting, российские коньяки "Золотой резерв" и "Бастион", джин Green Baboon, шотландский виски Fox & Dogs и ром Devil’s Island.