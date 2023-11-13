13 ноября, 07:07,
обновлено 13 ноября, 07:20

Sitronics Group успешно испытала автономное речное судно

Во время эксперимента судно шло по заданной траектории и осуществляло маневры разворота без управления капитаном

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Компания Sitronics Group провела первые в России успешные испытания автономного речного судна, сообщили ТАСС в компании.

"Sitronics Group провела первые в России успешные испытания автономного речного электросудна. Для этого специалисты адаптировали программное обеспечение собственной разработки для применения на речных судах, а также установили специальное оборудование. Во время эксперимента судно шло по заданной траектории и осуществляло маневры разворота без управления капитаном",- отметили в компании

Испытания прошли в акватории Невы на верфи Emperium (входит в Sitronics Group) в Ленинградской области.

"Команда разработки Sitronics KT испытала сразу несколько систем. В комплексе они анализируют окружающую обстановку, передают информацию в системы принятия решений, маневрирования и контроля за состоянием судна, что обеспечивает его автономное движение без управления капитана", - добавили в компании.

Для корректной работы судна применяется несколько важнейших IT-систем. Ядро - автономная навигационная система (АНС), в которой прокладываются маршруты, и принимаются решения о необходимости расхождения с судна препятствиями, об изменении траектории его движения или остановки. "Система координированного управления (СКУ) удерживает судно на траектории. Автономная навигационная система передает в СКУ всю необходимую информацию о направлении и скорости течения, скорости движения судна, поворотах руля. Основываясь на этих данных, программа принимает решение об автоматическом выстраивании необходимых параметров работы систем управления", - объяснили принцип работы систем в компании, добавив, что оптическая система анализа (ОСА) передает видеоизображение с судна на берег.

Более того, система компьютерного зрения оценивает обстановку в 360° на расстоянии до 10 морских миль, а обнаруженные объекты идентифицируются и наносятся на электронную карту. "Работа этой системы позволяет оператору подключиться к судну и взять управление на себя, если это необходимо в дистанционном формате", - отметили в Sitronics.

Президент Sitronics Group Николай Пожидаев отметил, что изначально технология предназначалась для морских судов.

"Теперь мы продемонстрировали работу технологии на реке на собственном электросудне - первые испытания прошли успешно. Речные условия гораздо сложнее, чем на море - нужно быстрее реагировать, больше препятствий, интенсивный трафик, плотность движения. Поэтому системы были адаптированы для речной эксплуатации и для внедрения будут еще дорабатываться", - сказал он. 

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