13 ноября, 07:38
ЧП на шахте в Казахстане

Инвестор из России сделал предложение по "Арселормиттал Темиртау"

Председатель президиума Национальной палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен" Раимбек Баталов не уточнил, о каких компаниях идет речь

АСТАНА, 13 ноября. /ТАСС/. Инвестор из России сделал предложение по Карагандинскому металлургическому комбинату, входящему в состав АО "Арселормиттал Темиртау" (АМТ). Об этом сообщил журналистам председатель президиума Национальной палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен" Раимбек Баталов.

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"У национальной палаты есть предложения, которые идут и от национального бизнеса, и от зарубежного бизнеса по инвестициям в Карметкомбинат <...> Это инвесторы из Российской Федерации, из Китая, с Ближнего Востока. Вот те инвесторы, которые готовы рассматривать Карметкомбинат", - пояснил Баталов, не уточняя, о каких компаниях идет речь.

Правительство, полагает он, "примет решение", и Национальная палата надеется, что переданная ею информация будет учтена.

Ранее в правительстве Казахстана опровергали слухи о ведущихся переговорах с российской "Северсталью" о передаче активов АМТ.

  

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