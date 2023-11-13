Акции ОВК на Мосбирже снижались более чем на 15%

К 10:53 мск акции торговались на уровне 54,7 рубля за бумагу

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Акции ОВК на Московской бирже снижались более чем на 15%, свидетельствуют данные торговой площадки. На прошлой неделе компания сообщила, что проведет дополнительный выпуск акций, стоимость которых составит 9,3 рубля за акцию.

По данным биржи на 10:38 мск, акции ОВК теряли 15,24%, снижаясь до 53,4 рубля за бумагу. К 10:53 мск акции ОВК замедлили снижение и торговались на уровне 54,7 рубля за бумагу (-13,17%).

ОВК - ведущий производитель грузовых вагонов в России. В продуктовой линейке компании - более 70 моделей вагонов нового поколения. ОВК разрабатывает и производит грузовые вагоны согласно международным стандартам и поставляет продукцию в различные страны.