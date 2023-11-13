13 ноября, 08:00

Акции ОВК на Мосбирже снижались более чем на 15%

К 10:53 мск акции торговались на уровне 54,7 рубля за бумагу

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Акции ОВК на Московской бирже снижались более чем на 15%, свидетельствуют данные торговой площадки. На прошлой неделе компания сообщила, что проведет дополнительный выпуск акций, стоимость которых составит 9,3 рубля за акцию.

По данным биржи на 10:38 мск, акции ОВК теряли 15,24%, снижаясь до 53,4 рубля за бумагу. К 10:53 мск акции ОВК замедлили снижение и торговались на уровне 54,7 рубля за бумагу (-13,17%).

ОВК - ведущий производитель грузовых вагонов в России. В продуктовой линейке компании - более 70 моделей вагонов нового поколения. ОВК разрабатывает и производит грузовые вагоны согласно международным стандартам и поставляет продукцию в различные страны. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация