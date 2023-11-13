13 ноября, 08:05

Кабмин упрощает услугу социальной газификации для льготников

© ТАСС/ Ruptly

Премьер-министр Михаил Мишустин обратил внимание, что эти меры позволят оперативнее предоставлять государственную помощь большему числу льготников и реализовать поручения главы государства в полном объеме

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство России упрощает получение господдержки для льготников в рамках социальной газификации, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Он напомнил, что по такой программе предоставляются субсидии, благодаря которым люди могут быстрее приобретать необходимое оборудование и начать проводку газа. "Такая помощь предусмотрена в том числе для ветеранов Великой Отечественной войны, для многодетных семей с низкими доходами. В текущем году на эти цели уже было выделено свыше 1,5 млрд рублей, что даст возможность оформить более 18 тыс. договоров между льготниками и газораспределительными организациями", - сказал глава кабмина. При этом он обратил внимание, что стоимость подведения газа в регионах разная.

"Чтобы облегчить процедуру внесения платы за подключение внутри участка, мы совершенствуем правила доведения бюджетных средств до регионов. Соответствующее постановление правительства подготовлено", - указал премьер.

"Также оформить субсидию теперь смогут и те, кто подпишет допсоглашение к действующим договорам в рамках догазификации. Упрощаем и условия использования оборудования, включая котлы, счетчики, плиты, необходимого для подводки газа", - продолжил он.

Мишустин обратил внимание, что эти меры позволят оперативнее предоставлять государственную помощь большему числу льготников и реализовать поручения главы государства по социальной газификации в полном объеме.

О субсидиях

Как поясняется в официальном Telegram-канале кабмина, с февраля 2023 года государство частично субсидирует льготникам расходы по проведению газа по участку и подключению его к дому.

При этом до сих пор льготники могли потратить большую часть субсидии на оплату лишь 50% стоимости работ по подключению дома к газовым сетям. Так, например, при общей стоимости работ, равной 150 тыс. рублей, гражданин первым платежом вносил из средств субсидии 75 тыс. рублей. Второй платеж включал в себя оставшуюся часть субсидии и собственные средства человека. Чтобы получить оставшуюся часть субсидии, нужно было обращаться в региональные органы власти повторно.

"Теперь по договоренности гражданина и газораспределительной компании процентное соотношение оплаты работ может быть изменено, и сумма первого платежа может включать в себя весь объем представленной субсидии. Возможность воспользоваться средствами субсидии по новым правилам будет у всех льготников, участвующих в программе социальной газификации", - говорится в публикации. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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