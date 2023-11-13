13 ноября, 08:05

Гладков: более 300 предприятий создали в Белгородской области в рамках грантового конкурса

Как уточнил глава региона, в конце декабря подведут итоги конкурса, лучшим проектам предоставят грантовую поддержку в размере до 1,5 млн рублей

БЕЛГОРОД, 13 ноября. /ТАСС/. Грантовый конкурс "Новые возможности" позволил создать 355 предприятий малого бизнеса в Белгородской области в 2023 году. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице во "ВКонтакте".

"Продолжаем реализацию четвертого этапа конкурса "Новые возможности". Уже в рамках этого этапа 355 новых предприятий малого бизнеса создано. Сейчас начинается этап формирования проекта, когда переходим от идеи, с которой пришли начинающие бизнесмены, уже к самому проекту", - сказал Гладков.

Он добавил, что в конце декабря будут подведены итоги конкурса, лучшим проектам предоставят грантовую поддержку из областного бюджета в размере до 1,5 млн рублей.

В четвертом потоке проекта приняли участие 889 жителей Белгородской области, отметил глава региона, добавив, что более 6 тыс. человек подали заявки, чтобы познакомиться с условиями проведения конкурса, из них более 3,5 тыс. стали участниками конференций, презентующих этот проект.

"Что касается очередного, пятого этапа "Новых возможностей", то мы видим интерес белгородцев к этому проекту, если интерес к нему продолжится, то и в 2024 году он будет реализовываться", - сообщил Гладков. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав Владимирович
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