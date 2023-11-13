13 ноября, 08:10

Внешнеторговый оборот Белоруссии за девять месяцев вырос на 10,8%

По данным Нацбанка, положительное сальдо составило $537,9 млн

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот Белоруссии за январь - сентябрь 2023 года вырос на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные опубликовал Национальный банк республики.

Внешнеторговый оборот составил $69,8 млрд. При этом белорусский экспорт товаров и услуг в январе - сентябре вырос на 4,8%, до $35,19 млрд, импорт - на 17,7%, до $34,65 млрд. Профицит составил $537,9 млн, однако это на 7,7 раза меньше, чем год назад.

Экспорт товаров увеличился на 7,7%, до $28,9 млрд, импорт - на 17,7%, до $30,48 млрд. Дефицит торговли товарами составил $1,58 млрд. В прошлом году по итогам девяти месяцев наблюдался профицит торговли товарами в $955,1 млн.

Экспорт услуг сократился за десять месяцев на 6,7%, до $6,29 млрд, импорт вырос на 17,2%, до $4,17 млрд. Профицит внешней торговли услугами составил $2,12 млрд, однако это на 33,5% меньше, чем в прошлом году. 

Теги:
Белоруссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация