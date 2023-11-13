Внешнеторговый оборот Белоруссии за девять месяцев вырос на 10,8%

По данным Нацбанка, положительное сальдо составило $537,9 млн

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот Белоруссии за январь - сентябрь 2023 года вырос на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные опубликовал Национальный банк республики.

Внешнеторговый оборот составил $69,8 млрд. При этом белорусский экспорт товаров и услуг в январе - сентябре вырос на 4,8%, до $35,19 млрд, импорт - на 17,7%, до $34,65 млрд. Профицит составил $537,9 млн, однако это на 7,7 раза меньше, чем год назад.

Экспорт товаров увеличился на 7,7%, до $28,9 млрд, импорт - на 17,7%, до $30,48 млрд. Дефицит торговли товарами составил $1,58 млрд. В прошлом году по итогам девяти месяцев наблюдался профицит торговли товарами в $955,1 млн.

Экспорт услуг сократился за десять месяцев на 6,7%, до $6,29 млрд, импорт вырос на 17,2%, до $4,17 млрд. Профицит внешней торговли услугами составил $2,12 млрд, однако это на 33,5% меньше, чем в прошлом году.