13 ноября, 08:13

FlyOne Armenia запустит ежедневные прямые рейсы в Шереметьево

Полеты начнутся с 15 декабря, рассказал глава совета директоров авиакомпании Арам Ананян

ЕРЕВАН, 13 ноября. /ТАСС/. Армянская авиакомпания FlyOne Armenia с 15 декабря запускает ежедневные прямые рейсы в московский международный аэропорт Шереметьево. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС глава совета директоров авиакомпании Арам Ананян.

"С 15 декабря наша авиакомпания запускает ежедневные прямые рейсы в Шереметьево. Таким образом, в полетную программу нашей авиакомпании добавляется еще одна московская воздушная гавань", - отметил он.

FlyOne Armenia осуществляет также прямые рейсы в московские аэропорты Внуково и Домодедово. Крупнейший армянский авиаперевозчик также осуществляет полеты из Еревана в Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск и Минеральные Воды. 

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