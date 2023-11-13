13 ноября, 08:34

Минпромторг рассматривает продление льгот в сфере радиоэлектроники после 2024 года

Заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак сообщил, что действующие льготы показали свою высокую эффективность

КАЗАНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Минпромторг рассматривает продление налоговых льгот в сфере радиоэлектронной промышленности после 2024 года. Об этом сообщил журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

"Эти льготы действуют до декабря 2024 года. Сейчас мы вместе с коллегами из других федеральных органов исполнительной власти ведем работу над тем, чтобы продлить их. Но решение будем принимать мы по итогам следующего года, уже в следующем году, 2024", - сказал Шпак.

Он отметил, что действующие льготы показали свою высокую эффективность. "Мы полны решимости продлить их действие. <...> Сейчас смотрим и в отношении тех направлений деятельности наших радиоэлектронных предприятий, которыми мы могли бы расширить действующее постановление", - добавил Шпак.

В 2022 году правительство России утвердило перечни материалов, технологий и готовой продукции для налоговых льгот в рамках поддержки отечественной радиоэлектронной промышленности. Также в Налоговый кодекс были внесены изменения, которые позволяют российским радиоэлектронным предприятиям из специального реестра, аккредитованным, платить пониженные ставки по налогу на прибыль и по страховым взносам. 

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