В Росатоме сообщили, что запасов урана на Эльконском месторождении хватит на 100 лет

Развитие уранового проекта в этой зоне является перспективой 2035 года, подчеркнул первый заместитель гендиректора АО "Атомредметзолото" Виктор Святецкий

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Запасов урана Эльконского урановорудного района (Республика Саха (Якутия) хватит более чем на 100 лет. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель гендиректора АО "Атомредметзолото" (АРМЗ, горнорудный дивизион Росатома), исполнительный директор АРМЗ Виктор Святецкий.

"Запасы урана на Эльконском месторождении разведаны и поставлены на госбаланс. С производительностью 2 тыс. тонн в год этих запасов хватит более чем на 100 лет", - рассказал Святецкий. В настоящее время уран на этом месторождении не добывается. Предприятие горнорудного дивизиона Росатома АО "ЭГМК" ведет там пока только золоторудный проект. Развитие уранового проекта в эльконской зоне - перспектива 2035 года.

Запасы урана категорий В+С1+С2 на шести месторождениях Эльконского урановорудного района - "Элькон", "Эльконское плато", "Курунг", "Непроходимое", "Дружное" и "Северное" - составляют 357,1 тыс. тонн (около 6% от мировых запасов и 69% запасов госкорпорации "Росатом"). Запасы золота категории B+C1+C2 - 178,9 тонн. Кроме того, месторождения района богаты серебром, ванадием, молибденом.

Ранее Святецкий сообщил, что запасов действующих рудников, на которых Росатом в настоящее время добывает уран, хватит до 2050-х годов. В частности, по его словам, запасов рудников "Далура" хватит до 2044 года, Приаргунского производственного горно-химического объединения (ППГХО) - примерно до 2030-х, а с учетом ввода рудника №6 - примерно до 2050-х, "Хиагды" - до 2045 года. Кроме того, для АО "ППГХО им. Славского" уже разрабатывается геологоразведочный проект "Кальдера", который станет заменой пока еще строящемуся крупнейшему в стране урановому руднику №6 в городе Краснокаменске Забайкальского края.

АО "Атомредметзолото" управляет российскими уранодобывающими активами, представленными в Забайкальском крае (ПАО "ППГХО им. Е. П. Славского"), Республике Бурятия (АО "Хиагда"), Курганской области (АО "Далур"). Более 60% урана добывается экономически эффективным и экологически безопасным методом скважинного подземного выщелачивания. Компания осуществляет весь комплекс работ: от геологоразведки, опытных и проектных работ до рекультивации и вывода производственных объектов из эксплуатации. Реализует ряд не урановых проектов: добычи золота, лития, редких и редкоземельных металлов (титана, циркония, скандия, ниобия).